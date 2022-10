Tale e Quale Show: Valentina Persia stupisce nei panni del rapper Clementino

Valentina Persia nei panni di Clementino vince per la prima volta una puntata di Tale e Quale Show ex equo con Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni nell’omaggio a Stanlio e Ollio. Come un perfetto rap napoletano, Valentina Persia ha portato in scena il brano dell’artista partenopeo “Cos cos cos”, dimostrando di essere identica all’originale.

L’artista con tutta la sua femminilità si è calata perfettamente nei panni di un uomo conquistando il pubblico e ottenendo i complimenti dalla giuria. Il programma di Carlo Conti è ancora leader del prime time di Rai1, domina con 3,6 mln e vola sopra il 22% di share.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Ottobre 2022, 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA