Sanremo, terza serata vista da Leggo: «Paola Egonu spigliata e divertente. Importante il suo messaggio contro il bullismo»

Per la terza serata del Festival è ancora boom di ascolti: il dato totale (dalle 21.25 all'1.59), di prima e seconda parte, è di 9 milioni 240 mila spettatori, pari al 57.6% di share (aumentato di tre punti rispetto allo scorso anno).

A condurre accanto ad Amadeus e Gianni Morandi, la pallavolista Paola Egonu: «Brava, simpatica e spigliata anche nei momenti di spettacolo con Gianni Morandi. Importante il suo messaggio contro il bullismo».

Nella serata del giovedì sera si sono esibiti 28 artisti per ricantare sul palco dell'Ariston il loro brano inedito: «Marco Mengoni ancora primo in classifica. Segue Ultimo e Mr Rain. Lazza e Tananai completano la top Five del momento». A votare televoto e la giura demoscopica.

Oggi, venerdì 10 febbraio, la serata delle cover e dei duetti.

Lite con bicchieri che volano dietro le quinte di Sanremo? La verità di Anna Oxa e Madame: «Stava con i carabinieri»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA