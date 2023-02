Lite con bicchieri che volano dietro le quinte di Sanremo? La verità di Anna Oxa e Madame: «Stava con i carabinieri»

di Redazione Web

Non esiste Festival senza polemiche. Prima Blanco (devasta il palco e si prende i fischi del pubblico), poi Fedez (strappa la foto del viceministro Bignami) e ora il presunto litigio avvenuto dietro le quinte tra Madame e Anna Oxa durante la terza serata del Festival di Sanremo 2023.

Le voci sono state smentite dopo pochi minuti dal team della Oxa attraverso i canali social: «Stava piacevolmente a colloquiare con le forze dell'ordine, carabinieri e polizia». Ma cosa è successo tra le due cantanti?

Cosa è successo dietro le quinte di Sanremo

A lanciare inizialmente l'indiscrezione è stata Deianira Marzano, che riferisce di una accesa discussione nella quale sarebbero volati bicchieri d'acqua addosso a qualcuno. L'esperta di gossip ha raccontato su Instagram che «dietro le quinte una concorrente ha lanciato un bicchiere d'acqua in faccia a un altro big». E ha svelato le iniziali dei protagonisti del battibecco: «A. e M.». Molti hanno collegato le iniziali ad Anna Oxa e a Madame. Entrambi gli staff però nelle ultime ore sono intervenuti per smentire.

La manager di Anna Oxa sui social network ha scritto: «Ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa». Lo staff di Madame, invece, ha riportato le seguenti parole: «Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla. Nel Fantasanremo di Madame la Oxa è il suo capitano».

A sconfessare il presunto litigio è intervenuta anche la fonte diretta di Deianira Marzano, di cui però non si conosce la reale identità: «Io non avevo fatto alcun nome», ha scritto in un messaggio privato mandato all'esperta di gossip, facendo dietrofront.

