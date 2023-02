Sanremo, la semifinale vista da Leggo: «Gianni Morandi meglio di Fiorello, è lui l'asso nella manica di Amadeus»

La quarta serata si è conclusa con ascolti eccellenti. Sono stati 11 milioni 121 mila, pari al 66.5% di share, i telespettatori che hanno seguito in media (dalle 21.25 all'1.59) su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo. Si tratta del dato più alto mai registrato da quando sono state introdotte le rilevazioni Auditel. Un dato eccellente anche per Fiorello e il suo "Viva Rai2" andato in onda fino alle 3 di notte, col 53% di share.

Alla conduzione della serata Amadeus e Gianni Morandi, madrina della quarta serata l'attrice Chiara Francini che ha commosso i telespettatori con il suo monologo sulla maternità e i pregiudizi sociali legati al tema. Carta vincente di questo Festival: Gianni Morandi, la spalla destra di Ama quella che nelle scorse edizioni era Fiorello.

A vincere la serata delle cover Marco Mengoni che ha riproposto il brano "Let it be" con il coro gospel. Al secondo posto Ultimo e al terzo Lazza.

