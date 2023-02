Sanremo, la Rai insiste: «Fedez ha cambiato testo all'ultimo, non era stato approvato». Stasera la finale

Anche la quarta serata del Festival di Sanremo ha fatto registrare ascolti record, per i quali il direttore del Prime Time Stefano Coletta fa i complimenti al direttore artistico Amadeus e alla co-conduttrice Chiara Francini: «Quasi l'intero Paese era bloccato davanti alla tv», ha detto in conferenza stampa. In particolare, il picco di ascolti (in totale 11,1 milioni di telespettatori) è alle 21.46 quando la Francini sta presentando l'esibizione di Lazza e Emma. Picco di share (totale 66,5%) all'1.51 quando Mengoni è premiato per aver vinto la serata dei duetti e delle cover. Anche le interazioni sui social premiano il quarto mandato di Amadeus, con numeri che superano tutte quelle precedenti. «Sono veramente senza parole», commenta il direttore artistico. «È merito di Gianni Morandi», scherza poi Amadeus, in riferimento al fatto che per risalire a degli ascolti paragonabili agli attuali bisogna fare un salto indietro a quando il co-conduttore era alla conduzione.

Sanremo, FdI attacca: «Chi sapeva di Fedez lasci la Rai. Legalizzare la cannabis? Mai»

Sanremo, il figlio di Amadeus lo ha fatto in diretta con Andrea Delogu e gli Autogol: «Era terrorizzato». Cosa è successo

Fedez, la verità sulle prove

Stefano Coletta torna sulla polemica legata all'esibizione di Fedez, che oggi ha suscitato la reazione di FdI che ha chiesto le dimissioni di chi fosse a conoscenza del contenuto dell'intervento del rapper. «Come ho già detto ha spiegato - abbiamo saputo nell'imminenza della messa in onda che Fedez non avrebbe più portato il testo che ci era già consegnato da giorni, che non ho avuto il tempo di leggere. Abbiamo saputo solo in imminenza che si era rifiutato di consegnare il testo della nuova performance e quindi non lo abbiamo avuto in visione. Da parte di tutti gli altri performer li abbiamo ricevuti. L'indicazione per tutti è stata di non fare riferimenti politici, anche per la par condicio rispetto agli appuntamenti elettorali di Lombardia e Lazio. Questo il motivo per cui mi sono dissociato da Fedez: non sapevo avrebbe strappato la foto di un nostro viceministro».

Gli ospiti

Gli ospiti della serata finale del festival di Sanremo sono Gino Paoli, Ornella Vanoni e i Depeche Mode. Suzuki Stage si esibirà Achille Lauro, mentre dalla Costa Smeralda sarà nuovamente la volta di Salmo. Al termine della gara, dopo il messaggio di Zelensky, ci sarà l'esibizione del gruppo ucraino Antytila.

Il messaggio di Zelensky

«Le polemiche sono connaturate al festival», ma sulla vicenda dell'intervento del presidente ucraino Zelensky «sono state particolari: si è parlato di censura, condizionamenti, condizionamenti sul testo: è tutto assolutamente non fondato». Lo dice Carlo Fuortes, ad della Rai, in sala stampa a Sanremo, accanto all'ambasciatore d'Ucraina in Italia Melnyk. «Abbiamo pensato fosse importante ristabilire la verità dei fatti», aggiunge Fuortes. «Ringrazio l'ambasciatore Melnyk - aggiunge Fuortes - che ha accettato la proposta di venire a raccontarci in prima persona l'intervento del presidente Zelensy che stasera sarà annunciato nella serata finale di Sanremo. Come avevano anticipato sia Amadeus sia Coletta è stato fatto tutto in totale accordo».

Sanremo, FdI attacca: «Chi sapeva di Fedez lasci la Rai. Legalizzare la cannabis? Mai»

https://t.co/6UPJP4hP8B — Leggo (@leggoit) February 11, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA