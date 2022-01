Masterchef, Elena “si scioglie” con Chef Lele Usai (e fa ingelosire Cannavacciuolo)

Per stemperare la tensione, a MasterChef Italia, a volte bastano due occhi azzurri. È quello che deve aver provato Elena, concorrente di questa edizione (ieri – con record di ascolti, un milione di spettatori di media – i due nuovi episodi erano su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), che davanti a Chef Lele Usai, ospite della serata, è arrivata al momento dell’assaggio rossa in volto. E, a sorpresa, ha provocato la “gelosia” di Cannavacciuolo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA