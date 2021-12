I ragazzi dell'Accademia “Arte nel cuore” e il video natalizio sulle note del successo di Eros Ramazzotti “Buon Natale (Se vuoi)”

In occasione delle festività i ragazzi dell'Accademia hanno realizzato un video di pace, amore e speranza, sulle note del successo di Eros Ramazzotti “Buon Natale (Se vuoi)”.

“Stella cometa sarai, stella purissima. Se dall'alto dei cieli un bel giorno la pace vedrai…” recita un passo della canzone che i ragazzi hanno scelto in segno di speranza e per un futuro migliore. Dal loro mondo purtroppo diverso e meno fortunato, arriva un messaggio d’amore prendendo in prestito le parole di Eros Ramazzotti, con il sogno, magari un giorno… di cantare insieme a lui e condividere le loro speranze.

A volte gli auspici più autentici arrivano proprio dai più deboli e l’Accademia l’Arte nel cuore ci insegna che desiderare qualcosa fortemente significa ottenerlo, e chi meglio di questi ragazzi può dimostrarlo?

“Perché… dove c'è talento non esistono barriere!” . E' questo lo slogan dell'Accademia L’Arte nel cuore, l'unica in Italia, ed anche in Europa, che fa diventare realtà i sogni di ragazzi disabili e normo-dotati.

Danza, recitazione, musica, canto, scrittura creativa, sceneggiatura, canto, commedia dell'arte e tante altre e tante altre attività che fanno emergere le qualità artistiche dei ragazzi (dai 13 anni in su) in un percorso formativo che li aiuti concretamente nello sviluppo delle loro potenzialità, formando veri talenti e accompagnandoli verso il raggiungimento di reali risultati professionali. Perché il talento appartiene a tutti ma deve essere scoperto e sviluppato, attraverso il lavoro e la disciplina quotidiana.

L’impostazione seguita è quella dell'Accademia di spettacolo, con l’obiettivo di offrire una struttura non solo senza barriere architettoniche, ma pensata e progettata per l’insegnamento a persone con e senza disabilità. Una squadra composta da insegnanti altamente qualificati in una serie di discipline, che comprendono anche la dizione, il training vocale, il movimento classico creativo, la scrittura, la sceneggiatura, insomma l'arte in tutte le sue sfaccettature.

Un sogno che si realizza grazie all’ispirazione della presidente dell’Associazione “L’Arte nel Cuore” onlus Daniela Alleruzzo: “Mi auguro che in tanti possano vedere il video che i nostri ragazzi hanno voluto realizzare a pochi giorni dal Natale. Ci auguriamo sopra ogni cosa che sia un momento di gioia per loro, per le loro famiglie e per noi tutti, nell'auspicio che sia un Natale sereno all'insegna dell'amore, della pace e della fratellanza. Perchè questi ragazzi, anche nelle difficoltà, sono un veicolo di amore e di speranza”.

Per tutti coloro che volessero sostenere la Onlus scrivere a info@artenelcuore.it. Il sito dell'Accademia è artenecuore.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 16:25

