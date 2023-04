Matrimonio, le bomboniere grandi quanto un albero: la novità sostenibile che regala frutti

Per molte persone, la bomboniera del matrimonio è un dono importante che porta con sé un ricordo indelebile di un evento speciale. Per rendere ancora più unico questo regalo, ci sono aziende che hanno pensato di offrire l'adozione di un albero da frutto.

Le bomboniere sostenibili

Si tratta di un pensiero non solo sostenibile ma che rispecchia l'impegno di alcune piccole o grandi realtà per l'ambiente e per l'economia locale, e ha anche un valore importante, poiché contribuisce alla salvaguardia del nostro pianeta. Gli aggiornamenti sul ciclo naturale dell'albero vengono inviati tramite app e piattaforme digitali ai clienti che l'hanno adottato. Ma non ci sono soltanto gli alberi di frutto da adottare. Esistono alternative valide e importanti, come le piattaforme online per l'adozione a distanza di alberi di ulivo pugliesi. L'idea, anche in questo caso, è quella di sostenere i piccoli produttori e l'economia locale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 10:39

