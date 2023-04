di Redazione web

Una scena apocalittica: tavoli imbanditi in fiamme, drappi decorativi a fuoco, fumo e invitati che corrono in maniera disordinata per mettersi in salvo. Un incendio ha scatenato il panico durante un ricevimento di nozze: il video del tragico evento è stato condiviso su TikTok.

Matrimonio low cost a meno di 1900 euro per abito, ricevimento e bomboniere: i segreti della sposa che ci è riuscita

Sposata con una bambola di pezza, ora è incinta del secondo figlio: «Speriamo salvi il matrimonio dopo il tradimento di lui»

L'incendio al matrimonio

Nelle immagini che provengono da Lagos, in Nigeria, si può notare tutta la drammaticità del momento. In sottofondo un invitato dà indicazioni agli ospiti su come mettersi al sicuro, mentre le fiamme avvolgono il romantico allestimento della sala scelta dagli sposi per il banchetto. Secondo i media locali, non ci sarebbero state vittime nell'incendio, ma ingenti danni alla struttura oltre a l'incubo vissuto da tutti i partecipanti. A scatenare le fiamme sarebbe stato un corto circuito.

#incendio al #matrimonio, panico per sposi e invitati: il ricevimento si trasforma in un incubo Il video su #tiktok https://t.co/LuFfSQZJwf — Leggo (@leggoit) April 13, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA