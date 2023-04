Sposata con una bambola di pezza, ora è incinta del secondo figlio: «Speriamo salvi il matrimonio dopo il tradimento di lui»

di Redazione web

Una donna che aveva già fatto scalpore renendo pubblico il suo matrimonio con una bambola di pezza, dalla quale ha già avuto un figlio, è tornata a scatenare la curiosità dei social con l'annuncio di una seconda gravidanza, arrivata a pochi mesi dalla scoperta di un tradimento da parte del marito. Il secondo bebé sarebbe in arrivo, e la coppia si augura che stavolta si tratti di una femmina, ma soprattutto che possa mettere definitivamente la parola fine alla crisi coniugale.

La gravidanza social

Meirivone Rocha Moraes, dal Brasile, ha ottenuto grande popolarità sui social negli ultimi anni dopo aver condiviso la sua vorticosa storia d'amore con l'oggetto inanimato. La 37enne, come ogni influencer che si rispetti, ha annunciato con entusiasmo in un video l'esito di un test di gravidanza positivo. La clip è stata condivisa su Instagram e TikTok e ha collezionato oltre 369.000 visualizzazioni. Meirivone e suo marito, Marcelo, hanno già un figlio nato lo scorso anno subito dopo il matrimonio, alla cerimonia nuziale hanno partecipato 250 invitati. «Sono molto felice perché sono di nuovo incinta, Marcelo continuava a chiedermi quando avremmo avuto un altro bambino», ha detto la futura mamma bis in un video. «Ci sono state un paio di volte in cui ho avuto la nausea, quindi ho fatto un test, ma sono risultata negativa. Tuttavia, di recente ho ricominciato ad avere la nausea, quindi ho comprato un test dalla farmacia locale ed è risultato positivo!».

La crisi superata

Dopo aver attraversato una crisi in passato, la coppia spera che avere un altro bambino rafforzi il loro legame coniugale. «Da quando ho scoperto che mi tradiva, siamo stati molto distanti. Viviamo ancora nella stessa casa ma non è più la stessa cosa. Ma ora, a causa del bambino, le cose sono diverse. Marcelo è stato molto più affettuoso con me e credo che questo migliorerà il nostro rapporto. Questo nuovo bambino salverà il nostro matrimonio», ha detto con convinzione Meirivone.

Sposata con una bambola di pezza, ora è incinta del secondo figlio: «Speriamo salvi il matrimonio dopo il tradimento di lui» https://t.co/Dm5wcsFmKf — Leggo (@leggoit) April 12, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 14:14

