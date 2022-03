Salvini: "In Polonia criticata persino la mia giacca. Erano sponsor di una onlus contro il cancro"

(Agenzia Vista) Roma, 9 marzo 2022 "Sono arrivati persino a criticare la giacca che avevo in Polonia per via degli sponsor. Sono gli sponsor di una onlus che lotta contro il cancro dei bambini. Critiche assurde" così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della lectio magistralis del Cardinale Parolin alla Pontificia Università San Tommaso D’Aquino-Angelicum a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA