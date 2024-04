Spettacolo sulla neve con le finali internazionali snowboard di Red Bull Hammers with Homies

Il fine settimana pasquale di Madonna di Campiglio ha ospitato l'epilogo della terza edizione di Red Bull Hammers with Homies, l'evento internazionale che celebra la cultura dello snowboard con una formula unica incentrata sul gioco di squadra, la creatività e l'adrenalina. Nel corso di due giorni intensi, gli atleti hanno trasformato le piste in un palcoscenico spettacolare, sotto lo sguardo entusiasta di un pubblico appassionato. La Slopestyle Competition, anticipata a sabato mattina a causa delle condizioni meteo, ha visto la partecipazione di 16 team provenienti da tutto il mondo, che si sono affrontati nell'Ursus Snowpark, offrendo uno show memorabile di trick innovativi e performance mozzafiato. A trionfare nel Red Bull Hammers with Homies 2024 è stato il team Destroy composto dai nazionali Leo Framarin, Loris Framarin e Nicola Liviero: i tre, nella accesissima battaglia che ha chiuso la gara, sono riusciti ad avere la meglio sul team Dust. Il team conferma la vittoria dello scorso anno grazie al loro affiatamento e alle esecuzioni impeccabili, ma anche il pieno rispetto dei valori dello snowboard delle origini, ovvero il puro divertimento e la sana amicizia.

Così Leo Framarin, vincitore e membro della nazionale di snowboard: “Gareggiare con mio fratello e un compagno di squadra aiuta sicuramente perchè ci conosciamo molto bene - continua. - Oggi è stato particolarmente difficile confermare la vittoria dello scorso anno.

