Roma, non solo Budapest e Olimpico: ecco dove vedere la finale di Europa League

Tutto è pronto per la seconda finale europea consecutiva della Roma targata Josè Mourinho. I giallorossi scenderanno in campo a Budapest contro il Siviglia, in una partita che si preannuncia una lotta. E nella capitale, sponda romanista, l'attesa è già alle stelle. Nonostante molti abbiano deciso di seguire la squadra in Ungheria, tanti, troppi, non potranno godersi la finale dal vivo e sono alla ricerca di un posto dove poter tifare la propria squadra.

Dove vedere la finale di Europa League

In occasione della finale di Europa League, che vedrà Roma Siviglia contendersi la vittoria, mercoledì alle 21 a Budapest, sarà trasmessa la diretta su Sky Sport Uno dalle ore 19.30. L'Olimpico, dove saranno istallati dei maxischermi per vedere la partita tutit insieme, è andato sold out in 30 minuti. L'euforia è alle stelle e chi non ha avuto modo di comprare il biglietto per entrare all'Olimpico, potrà comunque assistere alla partita in compagnia in altre zone della Capitale.

