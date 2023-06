Poliziotta uccisa a colpi di pistola da un collega a Roma, l'uomo poi si è suicidato

Omicidio-suicidio a Roma. Una donna è stata trovata morta dopo una sparatoria nell'androne di un palazzo a Casal Monastero: è la poliziotta Pierpaola Romano (e non una carabiniera come si era appreso in un primo momento). Poco dopo è stato trovato in auto, poco lontano, il cadavere di un uomo morto suicida: si tratta dell'assassino, anch'egli poliziotto. Da quanto si è appreso, i due lavoravano nello stesso ufficio: si indaga sul movente passionale. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Roma.

Giulia Tramontano, chi era la 29enne incinta uccisa dal fidanzato: poche settimane fa aveva comprato il corredino per il figlio

Alessandro Impagnatiello, chi è il fidanzato che ha ucciso Giulia Tramontano. Il messaggio all'amante: «Sono libero, non è figlio mio»

Poliziotta uccisa a Casal Monastero

I colpi sono stati esplosi nella tarda mattinata in via Rosario Nicolò a Roma, all'altezza del civico 30. Sul posto la polizia giunta dopo la segnalazione di spari in strada da parte di un vicino di casa della donna, che non era in servizio. Non è ancora chiara la dinamica dell'omicidio e l'aggressore, fuggito dopo aver sparato alla vittima, si è tolto la vita in una strada a due isolati di distanza dal luovo del delitto, in via Nino Tamassia. Il poliziotto avrebbe sparato tre colpi a bruciapelo, per poi allontanarsi subito dopo a bordo di una Matiz.

Chi era Pierpaola Romano

La poliziotta Pierpaola Romano, 58 anni, prestava servizio alla Camera dei Deputati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA