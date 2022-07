(Adnkronos) - "Giungo nelle vostre terre natie per dirvi di persona che sono addolorato, per implorare da Dio perdono, guarigione e riconciliazione, per manifestarvi la mia vicinanza, per pregare con voi e per voi". Lo ha detto Papa Francesco nel suo viaggio penitenziale in Canada incontrando i capi delle popolazioni native del Nordamerica.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Luglio 2022, 12:10

