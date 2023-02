Messina Denaro, così è stato bonificato il covo del boss: pavimenti sventrati e controlli sulle pareti

Proseguono gli accertamenti dei carabinieri nell'ultimo covo del boss Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara. I Ris con l'utilizzo di un apparecchio sonar scandagliano centimetro per centimetro le pareti a caccia di eventuali vani nascosti. Altri uomini dell'Arma muniti di martello pneumatico forano il pavimento alla ricerca di nascondigli sotterranei.

Dall'arresto del capomafia, avvenuto i 16 gennaio, sono state decine le case perquisite e controllate. Oltre al covo di vicolo San Vito, la stanza segreta trovata nell'appartamento di un ex indagato per mafia e il primo immobile in cui il padrino si è nascosto in paese, sono state setacciate le proprietà di fiancheggiatori e dei loro familiari.

