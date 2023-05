Maltempo a Forlì, l'emergenza continua: famiglie con bambini soccorse da Esercito e vigili dl fuoco

Maltempo a Forlì, l'emergenza continua in tutta la Romagna, nelle Marche e in Toscana: famiglie con bambini vengono soccorse da Esercito e vigili dl fuoco a Forlì. Sono 600 i bigili del fuoco, provenienti da tutta Italia, che stanno operando in Emilia Romagna per far fronte alla richieste di soccorso causate dalle forti piogge di ieri e di questa notte.

Le zone più colpite dal maltempo

Maggiormente colpite le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna dove sono stati effettuati 450 interventi.

Nelle immagini le operazioni di soccorso, portate avanti con l'aiuto dell'Esercito, per il recupero di 2 famiglie con bambini bloccate a Forlì, nella zona della Cava in via Emilia.

(video LaPresse)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 09:31

