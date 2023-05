Maltempo, Emilia Romagna sotto l'acqua. Due morti, a Cesena persone sui tetti. Evacuati in migliaia. Bologna: Ravone a rischio esondazione

In fuga sui tetti e in elicottero tra le vie di Cesena inondate. È il ritratto che sintetizza la paura vissuta in queste ore in Romagna. Due settimane dopo la rottura degli argini del Lamone, nella vicina Faenza, il copione si ripete. Le acque del fiume Savio si sono riversate in città come non era mai successo prima. In zona sono piovuti in poche ore 120 millilitri d’acqua, quanti in media ne cadono in due mesi. Il livello del fiume è cresciuto a una velocità impressionante. Allagati scantinati, cucine e soggiorni; i residenti si sono ritrovati improvvisamente prigionieri nelle loro stesse abitazioni.

Alluvione, le raccomandazioni della Protezione Civile per chi si trova nelle zone colpite

SALVATO UN BIMBO

I residenti, soprattutto quelli che abitano ai piani bassi, hanno cercato disperatamente di fuggire dalle loro case. «Aiuto, prendete mio figlio», ha gridato una donna ai vicini, accorsi a nuoto per mettere in salvo il bimbo. Senza luce interi quartieri. «Ci sono danni ingenti alle cose, ma di questo ci preoccuperemo dopo - ha detto il sindaco Enzo Lattuca - in questo momento concentriamoci tutti sulle persone». Mentre a Forlì, in tarda serata, arrivava la notizia di un anziano morto dopo l’esondazione del Montone. Una vittima anche a Ronta, nel Cesenate (Mauro Manuzzi) mentre risulta dispersa la moglie (Palma Maraldi).

DETRITI ED EVACUATI

Migliaia gli evacuati in tutta l’Emilia-Romagna, epicentro del maltempo, in allerta rossa anche oggi. Marche e Abruzzo fanno i conti con piene, frane e fiumi di fango. Il ritorno dell’acqua alta in Veneto ha riattivato il Mose. Ma è nelle tre province romagnole che il ciclone nordafricano ha fatto i danni maggiori. «È un dramma da ogni punto di vista», commenta Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque, l’ente che gestisce le fonti idriche della zona. «A valle il mare non riceve più e i torrenti sono carichi, e anche i canali; se continua a piovere le cose possono solo peggiorare. E da monte arriva giù di tutto». Tronchi e detriti ostruiscono i corsi, anche le paratoie della diga del Conca, a Cattolica. Le previsioni sono pessimo fino a giovedì, quando è attesa una tregua.

DANNI ALLE STRUTTURE

A soffrire è tutta la riviera, con gli stabilimenti balneari che si preparavano alla stagione completamente sommersi.

⚠ Allerta per #maltempo ⚠

Durante un'alluvione il livello e la velocità dell'acqua possono cambiare improvvisamente e rapidamente. ❌ Evita rischi inutili 👇 pic.twitter.com/PVzQuYR1tX — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) May 16, 2023

TRASPORTI IN TILT

Nel triangolo tra Pesaro, Ravenna e Bologna la circolazione ferroviaria è stata interrotta, e anche oggi subirà riprogrammazioni. Tra le strutture evacuate in via precauzionale ci sono i box dell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola. A rischio il Gran Premio di Formula uno, che si terrà fra due giorni, se le condizioni dovessero peggiorare. «È una situazione che non riusciamo più a contenere e monitorare», ha alzato le braccia Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, dove in serata ha esondato il Montone, a ridosso del centro. Decine le persone accolte nel punto di soccorso della Protezione civile. In tutto l’arco appenninico tra Romagna e Toscana si sono registrate frane e smottamenti. A Marradi, Modigliana, Novafeltria, Casteldelci, diverse le famiglie evacuate.

Ore di paura anche nelle Marche, in particolare a Senigallia che ha visto lo spettro dell’alluvione del 15 settembre scorso che causò 13 vittime. Il fiume Misa in piena ha tenuto la città con il fiato sospeso, ma l’allarme per fortuna è rientrato. Pesaro ha registrato esondazioni sparse del torrente Genica; mentre nell’entroterra di Pescara, le strade sono state invase dal fango. Anche oggi le scuole sono chiuse in molti comuni tra Bologna e la costa adriatica.

Di Mirco Paganelli



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 07:34

