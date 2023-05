(LaPresse) Allerta meteo a Bologna dove si vedono già le prime conseguenze del maltempo: strade e locali pieni di fango e torrenti in piena. E' sceso in strada a monitorare la situazione anche il sindaco Matteo Lepore. Nel capoluogo di regione, nei comuni bolognesi della valle del Santerno e in altre cittadine dell'Appennino emiliano come Modigliana e Dovadola, in provincia di Forlì-Cesena, sono state allertate squadre della Protezione civile e dei Vigili del fuoco. Una colonna mobile di 50 unità è arrivata direttamente dal Trentino. Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA