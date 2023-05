Maltempo, uomo scivola in un pozzo e muore annegato. La sindaca: «Una tragedia, rimanete a casa»

di Redazione Web

Un uomo di 44 anni è morto annegato intorno alle 13:00 di oggi a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Da una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente domestico legato al maltempo: l'uomo si stava calando in un pozzo davanti alla sua abitazione con una pompa, per svuotarlo dall'acqua e ripulire il suo garage allagato, quando per cause da accertare vi è caduto dentro ed è morto annegato.

Maltempo in Emilia Romagna, la strada inghiottita dalla frana a Sarsina. «Siamo isolati». Il video choc

Maltempo, allagamenti sull'autostrada A14: chiusi due tratti. Ecco i percorsi da non fare

Il post del sindaco di San Lazzaro

La dinamica, a quanto si apprende, sarebbe stata confermata da alcune telecamere di sorveglianza della zona, che hanno ripreso l'incidente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA