Maltempo, allagamenti sull'autostrada A14: chiusi due tratti. Ecco i percorsi da non fare

di Redazione web

Il maltempo in Emilia-Romagna ha messo in ginocchio anche i collegamenti autostradali. Due tratti dell'A14 sono stati chiusi, lo fa sapere Autostrade per l’Italia: «Agli utenti che, provenendo da Milano percorrono la A1 diretti verso le regioni adriatiche del centro e sud Italia, si consiglia fortemente di proseguire lungo la A1 per poi all’altezza di Roma procedere tramite la A24/A25 verso il versante adriatico. Percorso inverso per chi da Abruzzo, Molise e Puglia intende raggiungere le regioni del nord».

Situazione critica

Forti piogge stanno interessando l'Emilia-Romagna determinando allagamenti.

Lungo la A14 e la Diramazione di Ravenna in molti casi l'acqua ha raggiunto il piano viabile.



Queste le ultime indicazioni sul sito di Autostrade:

A14 BOLOGNA-TARANTO

Imola - Rimini - Tratto Chiuso

(dal km 56.7 - Direzione: Taranto)

Tratto Chiuso tra Bivio A14/Diramazione Ravenna e Rimini Nord per Allagamenti



A14 BOLOGNA-TARANTO

Rimini - Coda

(dal km 126 - Direzione: Bologna)

Coda di 7 km tra Rimini sud e Rimini Nord per Tratto Chiuso

Chiusure

- A14 Bologna - Taranto, tra il bivio con la A13 e Forlì in direzione Ancona e tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna;

- D14 Diramazione di Ravenna, in entrambe le direzioni.La Diramazione di Ravenna rimane comunque percorribile dai mezzi di soccorso.

Sono inoltre temporaneamente chiuse le seguenti stazioni:

- Bologna San Lazzaro, in entrata verso tutte le percorrenze;

- Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna - Taranto;

- Forlì, in entrata e in uscita verso e da tutte le percorrenze;

- Pesaro, in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 16:59

