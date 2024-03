Treviso, ultraleggero si schianta nel giardino di una casa: due morti

Un ultraleggero precipita nel giardino di una casa privata: morte sul colpo le due persone a bordo. La tragedia del volo è avvenuta stamattina, 23 marzo, verso le 11.15 in vicolo Alpini, a Trevignano, quasi al confine con Montebelluna. Alcuni testimoni hanno visto il velivolo avvitarsi su se stesso e poi schiantarsi al suolo con la parte anteriore. La chiamata ai soccorsi è stata immediata, ma per le due persone a bordo non c'era ormai più nulla da fare. Sfiorata, fortunatamente, l'abitazione. Chi era in casa ha assistito impotente e terrorizzato alla scena. Se l'ultraleggero avesse centrato l'edificio, il bilancio dell'incidente sarebbe stato ancora più tragico. Sul posto sono intervenuti in forze vigili del fuoco, sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso e alcune pattuglie dei carabinieri. Anche il sindaco Franco Bonesso si è recato nel luogo dello schianto: «E' una tragedia: piangiamo due vittime ma c'era il rischio che fossero di più. Pur nel dramma, fortunatamente non sono state coinvolte altre persone». Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 12:49

