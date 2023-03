La processione parte ma "dimentica" la statua, San Giuseppe resta in chiesa: i fedeli increduli

"Mamma ho perso la processione". Ed è così che a Gallipoli preti e confratelli partirono spediti per la processione. Ma San Giuseppe rimase a casa. E’ accaduto sabato scorso a Gallipoli nel centro storico: il fatto, per certi versi esilarante, non è sfuggito ai più, e qualcuno, come spesso accade, è stato anche pronto a filmare la piccola gaffe, mentre il video come si può immaginare, ha fatto il giro del web. Non fosse altro perché di gustoso si potevano ammirare le facce meravigliate dei fedeli che vedevano procedere a gambe levate confratelli e sacerdoti ma del santo e della statua nessuna traccia.

Lo stupore dei fedeli: «E San Giuseppe?»

“E San Giuseppe ?”- gridava qualcuno – “naaa sa l’ane riscurdatu” ( se lo sono dimenticato). San Giuseppe infatti era rimasto nella sua chiesetta ma in realtà la statua del santo, che ha poi recuperato il ritardo, sarebbe rimasta ferma per un problema riguardante i portatori che avevano ritardato un po’ nel mettersi d’accordo su come abbrancare la pesante statua. Gap superato abbastanza presto però, quando qualcuno ha avvisato i confratelli, che si erano ormai allontanati non poco, di fermarsi e attendere il santo e i portatori si sono poi accordati sulla presa uscendo così finalmente dall’antica chiesa. Con buona pace dei fedeli che hanno potuto così tirare un sospiro di sollievo e pregare il loro santo.

La versione della Curia

"In merito alle notizie che in queste ultime ore stanno facendo il giro delle diverse piattaforme, creando scalpore e disagio, soprattutto tra i fedeli - hanno chiarito con una nota il priore e i confratelli -Teniamo a comunicare che 𝗶𝗹 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗻 è 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗖𝗵𝗶𝗲𝘀𝗮, anche perché non si sarebbe potuta svolgere la processione senza la Statua.P𝘂𝗿𝘁𝗿𝗼𝗽𝗽𝗼 𝘂𝗻 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 𝘀𝘁𝗼𝗽𝗽𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝘂𝘀𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗵𝗮 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗳𝗼𝘀𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼, 𝗺𝗮 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗮𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝗺𝗮𝗶 𝗽𝗼𝘁𝘂𝘁𝗼 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲.La processione si è svolta solennemente girando le diverse strade della città di Gallipoli, il Santo è stato accompagnato da una numerosa folla di fedeli".

