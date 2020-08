Coronavirus a Fregene, cliente positivo: chiuso stabilimento balneare Levante

«Il titolare dello stabilimento balneare Levante di Fregene ha disposto la preventiva chiusura dell'attività per una positività al Covid 19». Così l'Unità di Crisi regionale sulla pagina Facebook Salute Lazio dell'assessorato alla Sanità. Un cliente che ha frequentato lo stabilimento sabato 1 agosto è infatti risultato positiva al coronavirus. «In attesa di avere disposizioni dagli organi competenti ed in via precauzionale, lunedì 3 agosto lo stabilimento resterà chiuso per una sanificazione straordinaria. Abbiamo appena appreso che una persona che sabato 1 agosto ha frequentato lo stabilimento è stata ricoverata affetta da covid-19», fa sapere lo stabilimento sul suo profilo social dove cominciano a comparire i commenti preoccupati dei clienti che chiedono dettagli più precisi per capire se devono sottoporsi al test sirologico o al tampone. Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Agosto 2020, 14:33

