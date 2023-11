Piantedosi: Sì ad armi private senza licenza a tutti gli agenti di polizia anche fuori dal servizio

Nel pacchetto sicurezza «c'è l'autorizzazione per gli agenti di pubblica sicurezza a portare armi senza licenza fuori dal servizio, un'arma diversa da quella di ordinanza quando operano in borghese o quando intervengono ancorché non in servizio, per impedire la commissione di reato», le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri sull'approvazione del pacchetto sicurezza.

Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 19:01

