Salario minimo, il governo propone l'equa retribuzione e i controlli contro i contratti pirata. Ecco di cosa si tratta

Il centrodestra fa la sua contro-proposta in commissione lavoro sul salario minimo con un emendamento in due articoli, soppressivo della proposta unitaria del centrosinistra a prima firma del leader del M5s Giuseppe Conte che prevede, invece, la soglia minima di 9 euro lordi l'ora introdotta per legge. Il governo punta sull'equa retribuzione e sui controlli contro i contratti pirata.