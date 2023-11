Sicurezza in Cdm: stretta su truffe ad anziani e sanzioni per chi danneggia i beni dello Stato. Ecco cosa cambia

Stretta su truffe agli anziani, forze dell'ordine aggredite e rivolte nelle carceri. Prevenzione contro la radicalizzazione e il terrorismo. Un anno e mezzo per chi danneggia i beni dello Stato. In arrivo nuove tipologie di reato e pene e multe più severe. Contenute in tre diversi disegni di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri di giovedì del 16 novembre, convocato alle 13.30 e slittato di qualche ora, in seguito all'incontro del governo con i sindacati. Un inasprimento delle pene che, secondo l'esecutivo guidato dal premier Giorgia Meloni, rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza dei cittadini. Sul tavolo anche due nuovi decreti attuativi della delega fiscale sul contenzioso tributario e una serie di decreti legislativi legati alle normative europee.