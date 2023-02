Un uomo, cittadinno filippino di circa 50 anni, è stato accoltellato ed è morto in strada. L'uomo è stato aggredito in via Anastasio II nella zona del quartiere Aurelio nei pressi della Stazione Valle Aurelia. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato aggredito in strada da più persone nel corso di una violenta lite scoppiata per ragioni ancora da accertare. Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 07:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA