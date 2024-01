La magia della neve a Parigi. Tetti e monumenti imbiancati per la gioia dei turisti. Disagi, invece, per i residenti, con difficoltà negli spostamenti per gli automobilisti. Trasporti pubblici a singhiozzo. Nella notte di sabato 20 gennaio, infatti, nella capitale francese è caduto qualche centimetro di neve.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Gennaio 2024, 18:29

