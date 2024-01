Caro influenza: fino a 120 euro di spesa in medicine. I medici: «Con il gelo il virus può colpire a tradimento»

L'influenza sta mettendo K.o. molte persone. Quasi 9 milioni di casi a partire dall'inizio della sorveglianza. Tanti, infatti, coloro che sono a letto con sintomi pesanti: febbre, tosse, raffreddore e naso tappato, dolori muscolari. In tanti, poi, lamentano dolori addominali a causa di quello che viene definito "il virus intestinale". L'influenza quest'anno si sta facendo sentire. Dura circa quattro giorni, ma gli strascichi sembrano essere abbastanza lunghi.Sintomi vari che impongono spese sempre più consistenti in farmacia: secondo le stime, l'influenza costa circa 70 euro in media agli italiani.

L'ondata di maltempo e gelo attesa in Italia nelle prossime ore, con un crollo delle temperature di 10-15 gradi entro domenica 21 gennaio, preoccupa i medici e gli scienziati. C'è «il rischio di un colpo di coda del virus – avvertono – maggiore nelle fasce più anziane della popolazione e tra chi non ha seguito un adeguato periodo di convalescenza dopo la risoluzione dei sintomi influenzali acuti». È quindi «fondamentale non abbassare la guardia ancora per qualche settimana, perché il virus può colpire a tradimento».