Smog, gli esperti: «Favorisce il Covid. Usare la mascherina in bici». Ecco perché i bambini rischiano di più

È allarme smog nelle principali città italiane. La qualità dell'aria di Milano, secondo la classifica della società svizzera IqAir, è tra le peggiori al mondo. Il capoluogo lombardo, infatti, risulta in questi giorni la terza città più inquinata del mondo, subito dopo le città cinesi e quelle indiane. Attenzione massima anche a Roma. Secondo gli ultimi dati disponibili sul sito dell'Arpa Lazio, domenica 18 febbraio quasi tutte le centraline avevano rilevato valori delle Pm10 superiori agli standard di legge per la media di periodo. Dati che preoccupano gli esperti, che sottolineano la necessità di adottare precauzioni. In particolare, raccomandata cautela per le corse nei parchi cittadini e negli spostamenti in bicicletta in presenza di livelli elevati di smog. Attenzione, poi, va riservata ai bimbi e alle bimbe, che più di tutti sono esposti a rischi.

Allarme smog a Roma, centraline oltre i limiti nel weekend: ecco i quartieri più inquinati. Blocco del traffico domenica 25 febbraio