Previsioni meteo, Italia nella morsa del gelo: «Weekend più freddo dell'inverno». Neve e vento forte al Sud

Una forte ondata di maltempo e gelo artico sta colpendo l'Italia. Si prospetta un weekend gelido, forse il più freddo dell'Inverno. Inizia, infatti, una fase decisamente polare con l'irruzione di aria gelida verso tutto il Paese, questa volta anche al Sud, fino alle scorse ore alle prese con temperature ben sopra le medie del periodo. L'aria polare si abbatterà anche (e soprattutto) sulle regioni meridionali, regalando paesaggi nevosi fino a 300-500 metri.

Neve e vento forte al Centro-Sud

La neve cadrà abbondante in giornata con momenti di tormenta a causa del vento fortissimo che spazzerà tutto il Centro-Sud. Previste nevicate tra Abruzzo, Molise, zone interne del Lazio, Basilicata, Campania interna e Calabria. Locali accumuli a quote collinari sono attesi anche in Puglia e Sicilia.