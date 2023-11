Lo spot di Natale più bello dell'anno: realizzato con un anziano, un cagnolino e 800 euro di budget. «Lacrime assicurate»

Il Natale è alle porte e nell'era in cui i social regnano sovrani è il momento di utilizzare la loro capacità di diffusione per portare lo spirito festivo nei cuori delle persone. In questo caso l'iniziativa è stata presa da uno storico pub situato a Enniskillen, in Irlanda del Nord, aperto nel 1944 e ancora più che pronto a dare un assaggio di calore familiare, oltre che di birra.

Lo spot, creato con maestria e semplicità, ha fatto breccia nei cuori di tutti e in poco tempo è diventato virale.

Lo spot natalizio che scalda il cuore

Con un budget limitato di circa 800 euro, un 73enne con la passione per il teatro, un cagnolino, un telefono cellulare per le riprese e un montaggio semplice ma pulito, il pub è riuscito a farci entrare a pieno titolo nel caldo abbraccio dell'atmosfera natalizia e ha ricevuto plausi da tutto il mondo.

Persino John Lewis, celebre per i suoi spot natalizi, si è commosso e ha commentato sotto il video: «Non stiamo piangendo, voi state piangendo».

L'anziano fa il suo ingresso nel pub e lì, invece, trova il calore che stava cercando: una giovane coppia gli si avvicina e si siede al tavolo con lui a chiacchierare e presto il loro cagnolino salta al fianco dell'uomo per ricevere dellle coccole.

La citazione di William Butler Yeats corona il tutto: «Non esistono estreanei, solo amici che non hai ancora conosciuto».

