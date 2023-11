Albero di Natale più luminoso d'Italia, 100 mila led: ecco dove si trova

Natale a Pesaro, folla da stadio in piazza. Folla da stadio per l'accensione delle luci dell'albero di Natale in piazza Del Popolo a Pesaro. All'appuntamento, ormai un classico, hanno partecipato migliaia di persone. Palco a forma di cupolone posizionato davanti al palazzo comunale, l'albero "più luminoso d'Italia" grazie a 100mila led accesi, palloncini a forma di colomba arrivati dal cielo, coriandoli e il coro che intonava un classico di JohnLennon.

Nella ressa - l'intero centro storico è stato preso d'assalto - si è perso un bambino e l'annuncio è stato dato sul palco dall'organizzatore Massimiliano Santini. Assenti sia il sindaco MatteoRicci che il vicesindaco Daniele Vimini, in missione per conto di Pesaro2024 Capitale della Cultura a New York.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Novembre 2023, 21:26

