Michelle Hunziker, pronto l'albero di Natale: ecco come l'ha addobbato

di Cristina Siciliano

Manca esattamente un mese a Natale, un giorno unico che esige ci siano le decorazioni giuste: luminose, chic, esagerate, sobrie poco importa, ciò che conta è che il tema del Natale prenda il sopravvento sul solito arredamento casalingo. E lo sa bene Michelle Hunziker che, nonostante la data per decorare l'albero sia l'8 dicembre, nelle ultime ore ha deciso di anticipare l'atmosfera natalizia nella sua casa. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Michelle Hunziker e il Natale

Michelle Hunziker ha allestito l'albero di Natale in anticipo conquistandosi il diritto di aprire le danze.«Weekend già nel mood natalizio».

Decorazioni e lucine nei toni del bianco e del rosa: la showgirl ha addobbato l'albero con palline total white effetto neve e altre decorazioni in rosa. L'albero di Natale di Michelle Hunziker è stato posizionato in salotto, proprio davanti alla grande vetrata della casa. Il pavimento in parquet chiaro si abbina perfettamente con i colori scelti dalla showgirl per il suo Natale.

Nel video che Michelle ha pubblicato nelle sue Instagram stories si vede il cagnolino Leone posizionato proprio davanti all'albero. «Leone approva». Nelle stories successive Michelle Hunziker ha condiviso un video in cui riprende un piatto di spaghetti alle vongole e ha sottolineato: «La cena stasera invece... ricorda l'estate».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 11:08

