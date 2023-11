Galleria Vittorio Emanuele II a Milano si vestirà di Gucci per qesto Natale: oltre un milione di euro di decorazioni

di Alessia Di Fiore

Dopo anni che la città Milano si ricopriva di Swaroski per Natale, per dicembre 2023, la metrpoli, ha deciso di cambiare Brand...sarà infati Gucci a "vestire" Galleria Vittorio Emanuele II.

La maison italiana porterà nella capitale della moda, un'istallazione chiamata The Gift of Love, per cui, come riporta il quotidiano"Repubblica", il brand ha investito più di un milione di euro donando alla gallerie l'albero e le illuminazioni della volta.

E non è tutto, quest'anno gli addobbi di Naale, non si troveranno solo ne centro della città, ma verranno illuminate anche altre zone, una di queste, Corvetto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 18:30

