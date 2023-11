Ilary Blasi "Unica", la fuga a New York con Bastian per la partita di basket: ecco la squadra vincente

di Cristina Siciliano

Nel giorno dell'uscita del docufilm Unica, il documentario che ha «vuotato il sacco» dal punto di vista di Ilary Blasi sul matrimonio con Totti e soprattutto sulla fine del loro rapporto, capitoli tradimenti e Noemi Bocchi compresi, la conduttrice è volata a New York con il suo compagno Bastian Muller. La città ha visto nascere la fiamma della passione tra la conduttrice e l'imprenditore tedesco tant'è che a rivelarlo sono stati proprio gli scatti pubblicati dai due sui rispettivi profili Instagram. E proprio nelle ultime ore, Ilary Blasi ha visitato il Madison Square Garden dove si è svolta la partita di basket tra New York Knicks e Miami Heat. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Ilary Blasi e Bastian a New York

Natale in anticipo a New York per la conduttrice e il suo fidanzato, con appendice sportiva al Madison Square Garden per assistere alla partita di basket tra New York Knicks e Miami Heat.

La showgirl durante la partita ha indossato un outfit super comodo: leggins neri e felpa over grigia, con tanto di cappellino New Era New York.

