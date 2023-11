Ilary Blasi, chi è l'uomo che ha fatto infuriare Totti. La showgirl: «Ho preso un caffè a casa sua, Francesco l'ha scoperto»

Ilary Blasi ha riaperto una voragine sulla "sanguinosa" separazione con Francesco Totti. L'uscita del documentaro "Unica" su Netflix, ha portato alla luce per la prima volta la verità della showgirl, quella che in questi mesi aveva concesso solo nell'aula di tribunale, dove si sta consumando la causa di divorzio milionaria. Ilary ha parlato del presunto tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi, a suo dire cominciato mentre il matrimonio era ancora in piedi. La conduttrice ha raccontato anche l'inizio della crisi, a causa di un caffè che avrebbe preso a Milano a casa di un misterioso uomo, insieme all'amica Alessia Solidani, sua hairstylist. Ma chi sarebbe questo uomo che avrebbe scatenato le ire di Totti?