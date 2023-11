«Faccio 26 alberi di Natale in casa, per finire gli addobbi ci metto quasi tre mesi»

di Marta Goggi

Una donna ha ammesso sui social di avere 26 alberi di Natale completamente decorati in casa, ognuno ha un tema diverso ed è preparato con cura dall'inzio di settembre. Su Facebook, in un gruppo pubblico dedicato al Natale, la donna ha scritto: «Finalmente ho alzato tutti i miei alberi. Ho 26 alberi completamente decorati».

I commenti

Sono in molti sui social ad aver apprezzato gli sforzi della donna, alcuni utenti le hanno anche domandato se ha un albero preferito tra tutti: «Non credo che potrei sceglierne uno preferito, adoro tutti i diversi temi», ha risposto. «Wow!!! Potresti aprire il tuo negozio di Natale. Fantastico!» e «Vorrei avere il tempo e l'energia per farlo. Sono tutti bellissimi», sono alcuni dei commenti sui social. C'è anche chi non ha preso bene la notizia, scrivendo: «Devo davvero uscire da questo gruppo. 26 alberi sono così ridicoli». La donna sembra essere una vera amante del Natale, tanto che inizia a decorare dal primo settembre.

