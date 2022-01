Morte Sassoli, così il presidente dell'Europarlamento parlava della sua malattia

(LaPresse) E' morto all'età di 65 anni David Sassoli, presidente dell'Europarlamento. Il politico e giornalista si è spento a causa di complicanze del sistema immunitario. Solo qualche mese fa era stato colpito da una forte polmonite da legionella. In un video postato su Twitter raccontava la sua lotta alla malattia e ringraziava le colleghe e i colleghi dell'Europarlamanto. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

