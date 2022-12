(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2022 "Mi scuso per il ritardo, non avevo previsto il traffico. Non ho detto che è colpa di Gualtieri, ho detto che c'era traffico, che è la realtà", le parole di Meloni alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Martedì 13 Dicembre 2022, 10:25

