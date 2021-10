(LaPresse) Allerta rossa per il maltempo anche in Sicilia: strade e case allagate dopo le forti piogge delle ultime ore e a causa dell'esondazione di alcuni fiumi. Le criticità maggiori a Catania e Siracusa, dove si sono registrati oltre 400 interventi. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 12:20

