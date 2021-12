Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe: ecco cosa è successo

Giancarlo Magalli è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe. Oltre alle spese legali, il conduttore è tenuto a versare una provvisionale di 25 mila euro e una multa di 14 mila euro. Ma che cosa è successo tra i due ex colleghi de "I fatti vostri"? Nel 2017 Magalli ha rilasciato un'intervista al settimanale "Chi". Si parlava dei casi Weinstein e Brizzi e del clamore mediatico sollevato dal movimento Mee Too. Adriana Volpe querelò Magalli ritenendo che il collega nella sua risposta avesse alluso a lei e al suo percorso professionale: "Troppo grave... Ho incassato sempre, in tutti questi anni. Trovo giusto pretendere giustizia quando si subisce una violenza di questo tipo". Oggi arriva infine la sentenza: i giudici danno ragione alla conduttrice.

