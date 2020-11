Lo spot con Massimo Boldi per promuovere i fondi della Regione Lombardia per le imprese in difficoltà Massimo Boldi scende in campo per sostenere l'iniziativa della Regione Lombardia mirata a garantire ulteriori 167 milioni di euro per le categorie escluse dal 'Decreto Ristori' del Governo. L'attore lombardo lo fa a suo modo, con un video che, riprendendo la scena del film 'Eccezzziunale veramente', culmina con la famosa affermazione 'Lo so, lo so, non lo sapessi, ma lo so'. Il nuovo intervento della Regione prevede contributi a fondo perduto a favore delle microimprese lombarde e per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale rimasti totalmente esclusi da ogni forma di ristoro dagli ultimi provvedimenti governativi. I contributi, previsti anche per le fasce sociali più bisognose,saranno erogati entro il 31/12 con bonifico immediato. Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 23 novembre.

