'Laboratorio di Videogiochi', il videogioco Nintendo che insegna il coding ai bambini

All'interno del Summer Camp di Bulgorello, 34 bambini hanno avuto la possibilità di imparare le basi della programmazione attraverso Laboratorio di videogiochi, l'esclusivo videogame per Nintendo Switch che insegna, in maniera facile e divertente, a dar vita alle proprie idee di game design. Un esperimento di successo che ha visto i ragazzini collaborare per la creazione di diverse avventure videoludiche, dando sfogo alla propria creatività e mettendo al contempo alla prova le proprie abilità di logica e problem solving. L'esperienza è stata documentata in un video racconto con protagonisti l'insegnante alla guida dell'attività e i bambini che vi hanno preso parte. Foto: GDG

