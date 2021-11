La Casa di Carta volge al termine . Pedro Alonso "Questa serie mi ha cambiato la vita"

Una delle serie più viste su Netflix non lingua inglese, sta per finire: dopo cinque stagioni de "La Casa di Carta", arrivano il prossimo 3 dicembre gli ultimi episodi dell'iconica serie. Finalmente scopriremo il destino del Professore (Álvaro Morte) e della sua banda. A Roma per presentarla sono venuti Pedro Alonso ( Berlino), Enrique Arce (Arturo) e Belen Cuesta (Manila). « Non avrei mai potuto immaginare quello che sarebbe accaduto alla mia carriera nel corso di questi cinque anni » racconta Pedro Alonso da una terrazza romana. «Nel corso di cinque anni di lavoro, ho capito che i creatori si spingono oltre ogni limite. Quando pensi di aver già dato tutto, loro vanno oltre » continua. «Nella seconda parte della quinta stagione ci sarà sempre molta azione, ma avremo anche uno stile soap opera. Gli ultimi episodi della serie saranno incentrati più sulla parte emotiva dei personaggi ». (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 08:24

