L'Arminuta, Giuseppe Bonito: "È il racconto di un mondo, che conosco." L'intervista

Nel 2017 L'Arminuta di Donatella Di Pietrantonio ha vinto il Premio Campiello; ora grazie a Giuseppe Bonito, il libro è diventato un film. Potente intenso e con un cast straordinario. Per la scrittrice, vedere la sua storia sul grande schermo "È la realizzazione di un sogno che non avevo mai osato sognare" Crediti foto: Fondazione cinema per Roma Music: «Summer» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Ottobre 2021, 10:37

