Tragedia a Roma. In via della Bufalotta all'altezza di via Ortezzano: una donna è morta e cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, nei pressi del grande raccordo anulare intorno alle 15:45. L'incidente ha coinvolto due vetture: un'auto aveva a bordo due persone, una di queste è la vittima. Una seconda auto aveva a bordo una famiglia di quattro membri, tutti trasportati in ospedale. Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 21:06

