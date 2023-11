Roma, incidente su via della Bufalotta: morta una donna, cinque feriti (tra cui due bambini)

di Redazione web

Tragedia a Roma. In via della Bufalotta all'altezza di via Ortezzano: una donna è morta e cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, nei pressi del grande raccordo anulare intorno alle 15:45. L'incidente ha coinvolto due vetture: un'auto aveva a bordo due persone, una di queste è la vittima. Una seconda auto aveva a bordo una famiglia di quattro membri, tutti trasportati in ospedale.

L'incidente

Secondo le prime informazioni, lo schianto sarebbe avventuo tra una Fiat Panda e una Nissan Micra, coinvolgendo anche una Multipla parcheggiata. A bordo della prima auto la conducente, una donna di 63 anni trasportata in codice rosso in ospedale e la passeggera di 85 anni, morta sul colpo. Sulla seconda vettura una famiglia di origini filippine: padre, madre e due bambini, tutti portati al Gemelli per accertamenti, non in gravi condizioni.

Le indagini

La strada è stata chiusa per alcune ore, con conseguenze sul traffico locale. I veicoli sono stati sequestrati dalla polizia locale mentre la polizia locale è al lavoro per ricostruire l'accaduto. Capitolo dinamica: dovrebbe trattarsi di scontro frontale tra le due auto, ancora da chiarire le motivazioni.

