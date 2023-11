Camion investe auto con le impalcature che trasportava, 2 morti e 3 feriti. L'autista è fuggito

di Redazione web

Dramma a Reggio Emilia. Due morti, tre feriti di cui uno grave e l'autista di un furgone che scappa senza prestare i soccorsi. È il tragico bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 18,30 a Caprara di Campegine, sulla Sp111, nella val d'Enza in provincia di Reggio Emilia. Stando alle prime ricostruzioni dei Carabinieri, un camioncino ha perso il carico di impalcature che trasportava e che è andato a finire in strada, colpendo diverse auto. In una di queste vi erano due persone, entrambe decedute sul colpo. Sono in corso le ricerche del conducente fuggito.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 20:56

